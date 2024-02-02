newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

Марина Лисничук
Мир
3 минуты
603
В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

В Найроби (Кения) 1 февраля вспыхнул масштабный пожар после взрыва грузовика с газом. Из-за этого по меньшей мере два человека погибли и не менее 222 получили ранения.

Видео дня

ЧП произошло в районе Эмбакаси около 23:30 (20:30 по Гринвичу), "вызвав огромный огненный шар". Об этом сообщает BBC, в сети появилось много кадров.

Очевидцы рассказали, что почувствовали подземные толчки сразу после взрыва. В то же время газовый баллон отлетел от места ЧП, врезался в склад одежды и текстиля, полностью сжег его.

"Он взорвался прямо передо мной, удар сбил меня с ног, а пламя охватило меня. Повезло, что я был достаточно силен, чтобы убежать", "Были огромные взрывы и огненные шары, вокруг кричали люди, бежали повсюду, опасаясь новых взрывов", "Я обжегся взорвавшейся канистрой с бензином, когда пытался сбежать", – рассказывали кенийцы о первых минутах после взрыва.

В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

Огонь распространился на большую территорию вокруг эпицентра ЧП, в частности на несколько жилых комплексов. В результате сгорели или получили большие повреждения много домов, предприятия и автомобили.

В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

Подтверждена смерть в результате инцидента по меньшей мере двух человек – взрослого и несовершеннолетнего. А у большинства из сотен пострадавших, среди которых было 25 детей, диагностировали ингаляционные травмы.

В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

Многие из них получили лечение в местных медучреждениях и были выписаны. При этом семь человек в тяжелом состоянии доставили в Национальную больницу, еще 17 – в Университетскую больницу Кении.

Правительство заявило, что взрыв произошел на газовом заводе, его причина устанавливается. Это место взяли под охрану. Также был создан командный центр для координации спасательных операций.

В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

Кенийцам рекомендовали держаться подальше от оцепленной зоны, чтобы можно было провести спасательную операцию с минимальными помехами.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня 2023 года на западе Кении грузовик с транспортным контейнером съехал с дороги и влетел в автомобили и пешеходов. По меньшей мере 48 человек погибли в результате масштабного ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!