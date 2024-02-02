В столице Кении взорвался грузовик с газом: есть погибшие, сотни раненых. Видео

В Найроби (Кения) 1 февраля вспыхнул масштабный пожар после взрыва грузовика с газом. Из-за этого по меньшей мере два человека погибли и не менее 222 получили ранения.

Видео дня

ЧП произошло в районе Эмбакаси около 23:30 (20:30 по Гринвичу), "вызвав огромный огненный шар". Об этом сообщает BBC, в сети появилось много кадров.

Очевидцы рассказали, что почувствовали подземные толчки сразу после взрыва. В то же время газовый баллон отлетел от места ЧП, врезался в склад одежды и текстиля, полностью сжег его.

"Он взорвался прямо передо мной, удар сбил меня с ног, а пламя охватило меня. Повезло, что я был достаточно силен, чтобы убежать", "Были огромные взрывы и огненные шары, вокруг кричали люди, бежали повсюду, опасаясь новых взрывов", "Я обжегся взорвавшейся канистрой с бензином, когда пытался сбежать", – рассказывали кенийцы о первых минутах после взрыва.

Огонь распространился на большую территорию вокруг эпицентра ЧП, в частности на несколько жилых комплексов. В результате сгорели или получили большие повреждения много домов, предприятия и автомобили.

Подтверждена смерть в результате инцидента по меньшей мере двух человек – взрослого и несовершеннолетнего. А у большинства из сотен пострадавших, среди которых было 25 детей, диагностировали ингаляционные травмы.

Многие из них получили лечение в местных медучреждениях и были выписаны. При этом семь человек в тяжелом состоянии доставили в Национальную больницу, еще 17 – в Университетскую больницу Кении.

Правительство заявило, что взрыв произошел на газовом заводе, его причина устанавливается. Это место взяли под охрану. Также был создан командный центр для координации спасательных операций.

Кенийцам рекомендовали держаться подальше от оцепленной зоны, чтобы можно было провести спасательную операцию с минимальными помехами.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня 2023 года на западе Кении грузовик с транспортным контейнером съехал с дороги и влетел в автомобили и пешеходов. По меньшей мере 48 человек погибли в результате масштабного ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!