В Казахстане задержали блогера, который прилетел из Киева: появились подробности

В аэропорту Алматы по приезду из украинской столицы Киева задержали казахстанского блогера Ермека Нарымбаева. На родине 51-летний мужчина находился в розыске.

В частности, он осужден "за разжигание розни". Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

"Нарымбаев Е. Е., 1970 года рождения, задержан сотрудниками дородной полиции на транспорте в Международном аэропорту Алматы после прилета из города Киев", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что в Алматы мужчину был осужден по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", с применением меры наказания в виде лишения свободы.

Видео дня

По данным прокуратуры, Нарымбаева уже отправили в следственный изолятор.

Издание добавляет, что впервые его задержали 12 октября 2015 года вместе собщественным деятелем Серикжаном Мамбеталиным. Поводом для этого стали данные о распространении ими в социальных сетях "сведений, имеющих явные признаки разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства". По месту их проживания были проведены обыски и "изъяты вещественные доказательства".

В марте того же года Апелляционный суд смягчил наказание Нарымбаеву, заменив лишение свободы ограничением на тот же срок. После этого в 2016-м он, несмотря на запрет, уехал из Казахстана в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2022 года в городах Казахстана прошла серия протестов, превратившихся в беспорядки и погромы. Они привели к режиму "антитеррористической операции" и введения в страну российских "миротворцев". В ходе этих событий погибли по меньшей мере 225 человек – мирные жители и правоохранители.