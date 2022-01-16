Власти Казахстана признали гибель сотен людей во время протестов, страну покинули 19 самолетов с 'миротворцами' РФ

В Казахстане за время массовых протестов в январе 2022-го года погибло по меньшей мере 225 человек. Среди них были как мирные жители, так и правоохранители.

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев, пишет "Радио Азаттык". Он отметил, что данные насчет смертей предварительные, они постоянно обновляются и цифры могут измениться. В общей сложности на акции протеста вышли более 50 тысяч человек по всей стране.

Пострадали с начала протестных событий 4578 человек, из них 4353 получили ранения. Среди потерпевших 3393 сотрудника силовых подразделений страны. По данным Минздрава, за помощью к медикам обращались 2678 человек, 67 из них в тяжелом состоянии в реанимации.

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Шалабаев также заявил, что правоохранители и военные в Казахстане открывали стрельбу по людям из огнестрельного оружия лишь с 6 января – дня, когда в стране началась "контртеррористическая операция". Это делали лишь для "уничтожения террористов", подчеркнул чиновник.

По информации на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана, по состоянию на 16 января "красный" уровень террористической угрозы сохраняется в Алматы, а также в Жамбылской и Алматинской областях, там продолжается "зачистка".

Вместе с тем, российские военные из состава коллективных "миротворческих" сил ОДКБ начали покидать Казахстан. Из Алматы утром 16 января вылетели 19 самолетов, которые должны перебросить солдат на территорию РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Подразделения ВДВ и военная техника прибудут на аэродром "Чкаловский" в Подмосковье. Отмечается, что для "миротворцев" устроят торжественную встречу. После нее они должны отправиться в пункт постоянной дислокации.

Добавим, что часть российского контингента вернулась из Казахстана в субботу, 15 января. Их перевозили 15 самолетами Ил-76 и тремя Ан-124.

В то же время, Казахстан начинает понемногу приходить в себя и возвращаться к жизни после протестов. Как пишет KazInform, в Алматы волонтеры приняли участие в уборке в здании городского акимата. Оттуда продолжают вывозить на полигоны уничтоженную технику, мебель и мусор.

Хронику событий в Казахстане за минувший день, 15 января, вы найдете в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане с руководящих должностей уволили двух зятьев бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева.