В Казахстане упал самолет с пассажирами: есть погибшие. Видео

В Казахстане 13 марта упал военный самолет Ан-26 пограничной службы. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще двое пострадали.

На борту находилось всего шесть человек. Трагедия произошла в районе аэропорта Алма-Аты при заходе на посадку, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня около 17:20 при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан – Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", – уточнила пресс-служба Международного аэропорта Алматы.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Индонезии 9 января в море упал Boeing. На борту находилось 62 пассажира и членов экипажа – среди них семеро детей и трое младенцев.