В Казахстане стартовал саммит ШОС: о чем будут договариваться Путин и Си Цзиньпин. Видео

В среду, 3 июля, в Казахстане стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие продлится два дня.

Видео дня

Об этом пишет CNN. 4 июля китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин собираются на полях саммита провести переговоры тет-а-тет. Это будет их вторая встреча в этом году.

Пекин и Москва стремятся представить ШОС как противовес институциям, возглавляемым США, группа остается значительно слабее и менее сплоченной по сравнению с НАТО, ЕС или странами G7.

Также ШОС станет платформой для президента РФ, который на фоне третьего года полномасштабной войны России против Украины стремится продемонстрировать, что он не изолирован на международном уровне.

Кроме того, на саммите Беларусь будет очередной авторитарной страной, которая присоединится к клубу, после того как в прошлом году полноправным членом ШОС стал Иран. В настоящее время в организацию, кроме него, входят восемь стран-членов – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Стоит отметить, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на саммит в этом году. Вместо него участие в мероприятии примет министр иностранных дел Субрахманьям Джайшанкар.

Ожидаемое расширение клуба евразийских стран является частью очередных усилий Пекина и Москвы для продвижения альтернатив западным институциям под руководством США.

Помимо присоединения Беларуси, саммит должен быть сосредоточен на лучшей координации борьбы с терроризмом в регионе, который остается одним из главных в повестке дня для членов организации после нападения на московский "Крокус Сити Холл" в апреле 2024 года. Также лидеры ШОС обсудят ситуацию в Афганистане и предложенный Казахстаном новый механизм инвестиционного фонда.

Справка

ШОС – межправительственная организация, созданная Китайом и Россией в 2001 году в городе Шанхай. В саммите ожидается участие лидеров и представителей государств, не являющихся членами ШОС, таких как Азербайджан, Катар, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Туркменистан и Турция, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Казахстан 2 июля, чтобы поучаствовать в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также он намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР по поводу войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае отреагировали на обвинения Владимира Зеленского в попытках срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!