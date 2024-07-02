Си Цзиньпин прибыл с визитом в Казахстан, где встретится с Путиным: подробности

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Также он планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Кроме того, Си намерен встретиться с президентами Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщает "Синьхуа".

Си Цзиньпин вылетел в Казахстан утром 2 июля специальным самолетом из Пекина. Политик посетит Совет глав государств-членов ШОС, который состоится в Астане. Также планируется поездка Си в Таджикистан по приглашению президента Эмомали Рахмона.

Кроме главы КНР в Казахстан также прибыли член Постоянного комитета политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член политбюро ЦК КПК, а также министр иностранных дел Китая Ван И.

В свою очередь, в Кремле заявили, что Путин проведет переговоры с президентом Казахстана и лидерами других государств. Также в РФ рассказали, что планируется заключение ряда новых соглашений.

Кроме того, в саммите примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он планирует провести переговоры с российским диктатором. По предварительным данным, турецкий президент обсудит с военным преступником двусторонние и региональные вопросы, в том числе войну в Украине.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР по поводу войны в Украине.

Напомним, в Китае отреагировали на обвинения Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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