Декоммунизация продолжается: в оккупированном Мариуполе неизвестные уничтожили монумент Ленина. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе неизвестные уничтожили монумент лидера мирового пролетариата и вдохновителя Жовтневого переворота Владимира Ленина. Декоммунизация продолжается даже в разрушенном и захваченном Россией городе.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также опубликовал соответствующие фото и видео.

"Владимир Ленин в Городском саду Мариуполя немного устал. Мариупольское Сопротивление сообщает, что чучело Ленина, установленное оккупантами в старейшем парке Городской сад декоммунизировано окончательно", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченный Мелитополь вернули статую Ленина, которая была снесена в 2015 году. Памятник установили ровно на том месте, где он и стоял до вступления в силу Закона о декоммунизации.

А вот в Севастополе, который также временно находится под контролем российских оккупантов, подножие памятника Ленину разрисовали украинскими патриотическими символами. На гранитном монументе патриоты, ожидающие возвращения в родную Украину, ясно указали, кому принадлежит Крым на самом деле.