В Казахстане после массовых протестов ушел в отставку уже третий зять Назарбаева: какая ситуация в стране

В Казахстане после массовых протестов ушел в отставку уже третий зять экс-президента Нурсултана Назарбаева, избранный председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев. Кроме того, задержания по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в Алматы продолжаются, а больницах все еще находятся более сотни пострадавших.

Так, обращение Кулибаева опубликовано на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". Он объявил, что решил сложить с себя полномочия и перечислив достижения за время совей работы, поблагодарил коллег за сотрудничество. Причину увольнения чиновник не указал.

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Тимур Кулибаев является мужем средней дочери Назарбаева — Динары и одним из самых богатых бизнесменов Казахстана и мира. В глобальном списке миллиардеров супруги занимают 1 111-е место.

Кроме того, как сообщает KAZ.NUR.KZ со ссылкой на заместителя начальника управления здравоохранения города Алматы Светлану Султангазиеву, медицинские учреждения города на данный момент работают в штатном режиме. Она подчеркнула, что с начала беспорядков за медицинской помощью в больницы обратились 1259 человек. Сегодня в стационарах лечатся 110 пациентов и 8 человек – в реанимационном отделении. Их состояние стабильное.

В свою очередь в комендатуре города отметили, что количество задержанных по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в мегаполисе достигло 2601 человек, пишет издание. Также было изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 единиц боеприпасов.

Напомним: ранее власти Казахстана сообщили, что за время массовых протестов в январе 2022-го года погибло по меньшей мере 225 человек. Среди них были как мирные жители, так и правоохранители. При этом данные насчет смертей предварительные, они постоянно обновляются и цифры могут измениться. В общей сложности на акции протеста вышли более 50 тысяч человек по всей стране.

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