В Казахстане после массовых протестов ушел в отставку уже третий зять Назарбаева: какая ситуация в стране
В Казахстане после массовых протестов ушел в отставку уже третий зять экс-президента Нурсултана Назарбаева, избранный председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев. Кроме того, задержания по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в Алматы продолжаются, а больницах все еще находятся более сотни пострадавших.
Так, обращение Кулибаева опубликовано на сайте Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". Он объявил, что решил сложить с себя полномочия и перечислив достижения за время совей работы, поблагодарил коллег за сотрудничество. Причину увольнения чиновник не указал.
Тимур Кулибаев является мужем средней дочери Назарбаева — Динары и одним из самых богатых бизнесменов Казахстана и мира. В глобальном списке миллиардеров супруги занимают 1 111-е место.
Кроме того, как сообщает KAZ.NUR.KZ со ссылкой на заместителя начальника управления здравоохранения города Алматы Светлану Султангазиеву, медицинские учреждения города на данный момент работают в штатном режиме. Она подчеркнула, что с начала беспорядков за медицинской помощью в больницы обратились 1259 человек. Сегодня в стационарах лечатся 110 пациентов и 8 человек – в реанимационном отделении. Их состояние стабильное.
В свою очередь в комендатуре города отметили, что количество задержанных по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в мегаполисе достигло 2601 человек, пишет издание. Также было изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 единиц боеприпасов.
Напомним: ранее власти Казахстана сообщили, что за время массовых протестов в январе 2022-го года погибло по меньшей мере 225 человек. Среди них были как мирные жители, так и правоохранители. При этом данные насчет смертей предварительные, они постоянно обновляются и цифры могут измениться. В общей сложности на акции протеста вышли более 50 тысяч человек по всей стране.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Казахстане с руководящих должностей уволили двух зятей бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Поста в "КазТрансОйл" лишился Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, который работал в "КазахГаз";
СМИ сообщили, что бывший президент Казахстана Назарбаев вместе с дочерями и их семьями якобы покинул страну. Позднее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай выступил с опровержением. Он заявил, что экс-глава государства находится в Нур-Султане.