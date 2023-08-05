В Казахстане хотят наказывать за российские символы войны в Украине

Государственные органы Казахстана совместно с генеральной прокуратурой прорабатывают правовые основания для запрета российских символов войны в Украине. Речь идет, в частности, о буквах Z и V, которыми захватчики маркируют свою технику.

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Запрет будет касаться также других символов и лозунгов, которые ассоциируются с российской оккупационной армией. Об этом сообщает издание NUR.KZ.

По словам прокурора отдела защиты общественных интересов прокуратуры города Семей Куата Бапинова, практика показывает, что отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и тому подобным. Также он обратил внимание, что в 2022 году в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V.

Прокурор также подчеркнул, что есть факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, "Армия России" и "Вежливые люди".

"В связи с этим Генпрокуратурой Казахстана в текущем году направлено предложение в правительство о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", – сообщил прокурор.

Напомним, Кабмин ввел в действие решение о запрете на заказ и производство индивидуальных номерных знаков, которые содержат символику, связанную с тоталитарными режимами и полномасштабным вторжением России в Украину. Однако, данный запрет не распространяется на номерные знаки государственной регистрации для электромобилей.

Как сообщает OBOZREVATEL, российские пропагандисты пытаются придумать новые смыслы для своей оккупационной символики, чтобы придать ей больше значимости. Так, корреспондент телеканала "Звезда" выдал, что символ Z якобы придумал советский диктатор Иосиф Сталин.

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