На автономерах в Украине запретили символы Z и V: официальное объяснение

Кабмин ввел в действие решение о запрете на заказ и производство индивидуальных номерных знаков, которые содержат символику, связанную с тоталитарными режимами и полномасштабным вторжением России в Украину. Однако, данный запрет не распространяется на номерные знаки государственной регистрации для электромобилей.

Видео дня

Об этом стало известно из Постановления КМУ №1081 "О введении номерных знаков транспортных средств, производимых по индивидуальным заказам их владельцев". Также на украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России.

Новое постановление Кабинета Министров Украины запрещает заказывать и производить индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с военным вторжением России на территорию Украины и тоталитарными режимами. Кроме того, буквы "Z" и "V", а также их использование в словах на кириллице вместо "З", "С", "В", "Ф" также попали под запрет. Это распространяется и на надписи и изображения, связанные с коммунистическим и нацистским тоталитарными режимами. Однако номерные знаки государственной регистрации для электромобилей не подпадают под это запрещение.

На украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

Как сообщает OBOZREVATEL, Парламент Молдовы поддержал поправку к закону, запрещающему публичное использование российской символики, прославляющей войну или военные преступления. Речь идет о георгиевской ленте, а также буквах "Z" и "V", которые российские власти используют как знак поддержки агрессии против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!