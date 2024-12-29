В Канаде во время приземления загорелся самолет с пассажирами. Фото и видео

В канадском аэропорту Галифакс-Стэнфилд загорелся пассажирский самолет компании Air Canada. Инцидент произошел во время приземления, а причиной аварии стала неисправность шасси.

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После возгорания самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает издание Republic World.

Самолет, выполнявший рейс Air Canada AC2259 под управлением PAL Airlines, следовал из Сент-Джонса в Галифакс. Согласно первоначальной информации, не было никаких сообщений о жертвах и пострадавших.

Для ликвидации последствий инцидента аэропорт Галифакс-Стэнфилд был временно закрыт. Экстренные должностные лица сообщили, что шасси самолета, по всей видимости, вышло из строя.

В заявлении спасателей не уточняется, сколько человек находилось на борту самолета. В то же время известно, что все пассажиры были эвакуированы, а затем доставлены в больницу для осмотра медиками.

Вместимость самолета составляет около 80 пассажиров. Сотрудникам аэропорта потребовалось около двух минут, чтобы высадить всех пассажиров.

"Одна сторона самолета была охвачена огнем, поэтому все спешили покинуть самолет, но это была организованная спешка", – рассказали очевидцы происшествия.

Напомним, 29 декабря в Южной Корее случилась авиакатастрофа: пассажирский самолет Boeing 737-800 вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением в аэропорту Муан. Пожарные службы подтвердили гибель 122 человек, но считают, что все люди на борту, кроме двух спасенных, погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 человек погибли.

Пассажирский самолет могла сбить российская противовоздушная оборона. Сообщалось, что на его фюзеляже обнаружили следы обстрелов.

Впоследствии начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет Embraer E-190 Azerbaijan Airlines был сбит российской зенитно-ракетной системой "Панцирь-С1".

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