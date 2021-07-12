В Калифорнии вспыхнули мощные лесные пожары, власти срочно эвакуировали около 3 тысяч человек

В штате Калифорния, США на фоне аномально высокой температуры (до 50 градусов) вспыхнули новые лесные пожары. Местные власти эвакуировали около 3 тысяч человек. Также была закрыта главная автомагистраль штата.

По данным Национальной метеорологической службы в Долин смерти в пустыне Мохаве на юго-востоке Калифорнии достигла отметки в 54 по Цельсию, передает Associated Press.

Крупный пожар вспыхнул примерно в 483 километрах к северо-западу на границе со штатом Невада. Возгорание началось из-за аномальной жары и молнии. Пожарные начали бороться с огнем, но пламя было локализовано только на 8%. Масштаб пожара резко увеличился до 222 квадратных километров.

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В Калифорнии официальные лица попросили всех жителей снизить энергопотребление после того, как крупный лесной пожар на юге Орегона вывел из строя линии электропередач. Были отключены три ЛЭП, что привело к перегрузке электроснабжения из-за резкого повышения температуры в этом районе.

В соседнем штате Айдахо губернатор мобилизовал национальную гвардию штата для помощи в борьбе с пожарами, возникшими после грозы, охватившей пострадавший от засухи регион.

Добавим, что в городке Палм-Спрингс 10 июля была зарегистрирована рекордная температура в 49 градусов. В последний раз такая жара фиксировалась в 2012 году.

Также сообщается, что в штате Аризона небольшой самолет разбился в субботу, 10 июля, во время обследования лесного пожара в сельской местности округа Мохаве. В результате чего погибли оба члена экипажа, находившиеся на борту. Самолет помогал вести разведку вызванного молнией пожара недалеко от поселка Викиап к северо-западу от Феникса (столица штата).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году в Калифорнию также охватили лесные пожары. Масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории.

Кроме того, бушующие лесные пожары в Калифорнии вызвали огромный огненный вихрь, что побудило Национальную метеорологическую службу опубликовать первое в истории предупреждение о смерче, порожденном огнем.