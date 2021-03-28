В Каире под завалами многоэтажки погибло 25 человек

В столице Египта Каире в субботу, 27 марта, обрушилось десятиэтажное здание. Инцидент произошел в самом центре города.

Изначально сообщалось о 18 жертвах, пишет Arab News. Спустя время количество погибших возросло до 25, передает сообщение властей Египта Akhbar el-Yom.

Место происшествия посетил губернатор Каира Халед Абдель Аал, он приказал создать специальную инженерную команду для осмотра окружающих зданий и оценки повреждений.

Чрезвычайники смогли найти под завалами нескольких выживших, более 20 пострадавших доставили в больницу Аль-Салам. На данный момент спасательная операция продолжается, действовать приходится очень осторожно, так как под руинами могут находиться люди.

Под завалами ищут людей. Reuters

Спасательная операция продолжается. Reuters

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Египта днем 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В аварии погибли 19 человек, еще 185 пострадали.