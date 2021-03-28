У Каїрі під завалами багатоповерхівки загинуло 25 осіб

Софія Закревська Світ 16:30, 28.03.2021 Оновлено: 16:34, 28.03.2021

У столиці Єгипту Каїрі в суботу, 27 березня, обвалився десятиповерховий будинок. Інцидент трапився в самому центрі міста.

Спочатку повідомлялося про 18 жертв, пише Arab News. Через деякий час кількість загиблих зросла до 25, передає повідомлення влади Єгипту Akhbar el-Yom.

Місце події відвідав губернатор Каїра Халед Абдель Аал, він наказав створити спеціальну інженерну команду для огляду навколишніх будівель і оцінки пошкоджень.

Надзвичайники змогли знайти під завалами кількох людей, які вижили, понад 20 постраждалих доправили до лікарні Аль-Салам. На цей момент рятувальна операція триває, діяти доводиться дуже обережно, бо під руїнами можуть перебувати люди.

Під завалами шукають людей.
Reuters
Рятувальна операція триває.
Reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Єгипту вдень 26 березня зіштовхнулися два пасажирські потяги. В аварії загинули 19 осіб, ще 185 постраждали.

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