В Каире под завалами многоэтажки погибло 25 человек

В столице Египта Каире в субботу, 27 марта, обрушилось десятиэтажное здание. Инцидент произошел в самом центре города.

Изначально сообщалось о 18 жертвах, пишет Arab News. Спустя время количество погибших возросло до 25, передает сообщение властей Египта Akhbar el-Yom.

Место происшествия посетил губернатор Каира Халед Абдель Аал, он приказал создать специальную инженерную команду для осмотра окружающих зданий и оценки повреждений.

Чрезвычайники смогли найти под завалами нескольких выживших, более 20 пострадавших доставили в больницу Аль-Салам. На данный момент спасательная операция продолжается, действовать приходится очень осторожно, так как под руинами могут находиться люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Египта днем 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В аварии погибли 19 человек, еще 185 пострадали.