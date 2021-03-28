У Каїрі під завалами багатоповерхівки загинуло 25 осіб

У столиці Єгипту Каїрі в суботу, 27 березня, обвалився десятиповерховий будинок. Інцидент трапився в самому центрі міста.

Спочатку повідомлялося про 18 жертв, пише Arab News. Через деякий час кількість загиблих зросла до 25, передає повідомлення влади Єгипту Akhbar el-Yom.

Місце події відвідав губернатор Каїра Халед Абдель Аал, він наказав створити спеціальну інженерну команду для огляду навколишніх будівель і оцінки пошкоджень.

Надзвичайники змогли знайти під завалами кількох людей, які вижили, понад 20 постраждалих доправили до лікарні Аль-Салам. На цей момент рятувальна операція триває, діяти доводиться дуже обережно, бо під руїнами можуть перебувати люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на півдні Єгипту вдень 26 березня зіштовхнулися два пасажирські потяги. В аварії загинули 19 осіб, ще 185 постраждали.