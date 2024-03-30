В кафе в Нидерландах неизвестные захватили заложников, эвакуированы 150 домов: все подробности. Фото и видео

В Эде в Нидерландах утром 30 марта неизвестный захватил в заложники посетителей кафе и угрожает взорвать бомбу. Эвакуировано около 150 домов поблизости, полиция задействовала саперов. Центр города оцеплен.

Сообщение о заложниках поступило около 6:05 утра из кафе Petticoat, по данным СМИ, в заложниках оказались пять человек. Местная полиция сообщила в соцсети X, что пока признаков теракта нет, однако не исключила, что в инциденте принимает участие человек, представляющий опасность для себя и окружающих.

Мужчина в маске заявил, что имеет сумку, полную взрывчатки.

С момента сообщения о происшествии правоохранители выставили несколько кордонов и разместили в центре Эде несколько спецподразделений.

Вооружены ли захватчики, неизвестно, пишет NL Times.

В полиции назвали ситуацию "достаточно серьезной" и призвали население избегать посещения центра города.

По состоянию на 12.23 в полиции сообщили об освобождении трех заложников и добавили, что опасность не миновала.

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