В Израиле выяснили, какие дроны использовали для удара террористы 'Хезболла'

Ливанская группировка "Хезболла", вероятно, использовала для удара по израильского городу Беньямина, в результате которого пострадали военные, дроны-камикадзе Mirsad. Беспилотники зашли в воздушное пространство Израиля с моря.

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Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на данные первоначального исследования. Эти БПЛА в Иране известны как Ababil-T.

Эта модель, говорится в материале, является основным дроном-камикадзе группировки "Хезболлы". Как отмечается, по предварительным данным, боевики запустили два беспилотника, которые вошли в воздушное пространство Израиля с моря.

Оба были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от города Хайфа, а второй исчез с радаров, вероятно, из-за того, что летел на очень низких высотах.

"Самолеты и вертолеты ВВС Израиля преследовали второй, но он исчез с радаров, и израильские силы потеряли его из виду, вероятно, потому, что он пролетел очень близко к земле. Сирена не звучала, поскольку предполагалось, что он потерпел крушение или был перехвачен после того, как исчез", – сказано в публикации.

По данным израильского исследовательского института Alma Center, который занимается проблемами безопасности на севере, БПЛА Mirsad или Ababil-T имеет дальность поражения 120 км, развивает скорость до 370 км в час и может нести 40 кг взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 октября "Хезболла" ударила беспилотниками, вероятно, по месту сбора израильских военных. Ранения получили около 70 человек, пишут СМИ.