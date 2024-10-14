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В Израиле выяснили, какие дроны использовали для удара террористы "Хезболла"

Ольга Липич
Мир
1 минута
2,0 т.
В Израиле выяснили, какие дроны использовали для удара террористы 'Хезболла'

Ливанская группировка "Хезболла", вероятно, использовала для удара по израильского городу Беньямина, в результате которого пострадали военные, дроны-камикадзе Mirsad. Беспилотники зашли в воздушное пространство Израиля с моря.

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Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на данные первоначального исследования. Эти БПЛА  в Иране известны как Ababil-T.

Эта модель, говорится в материале, является основным дроном-камикадзе группировки "Хезболлы". Как отмечается, по предварительным данным, боевики запустили два беспилотника, которые вошли в воздушное пространство Израиля с моря.

Оба были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от города Хайфа, а второй исчез с радаров, вероятно, из-за того, что летел на очень низких высотах.

"Самолеты и вертолеты ВВС Израиля преследовали второй, но он исчез с радаров, и израильские силы потеряли его из виду, вероятно, потому, что он пролетел очень близко к земле. Сирена не звучала, поскольку предполагалось, что он потерпел крушение или был перехвачен после того, как исчез", – сказано в публикации.

По данным израильского исследовательского института Alma Center, который занимается проблемами безопасности на севере, БПЛА Mirsad или Ababil-T имеет дальность поражения 120 км, развивает скорость до 370 км в час и может нести 40 кг взрывчатки.

В Израиле выяснили, какие дроны использовали для удара террористы "Хезболла"

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 октября "Хезболла" ударила беспилотниками, вероятно, по месту сбора израильских военных. Ранения получили около 70 человек, пишут СМИ.

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