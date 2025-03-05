В Израиле вступил в должность новый глава Генштаба ЦАХАЛ: что о нем известно

В среду, 5 марта, 59-летний Эяль Замир официально вступил в должность начальника Генштаба Армии обороны Израиля. Он стал 24-м командующим ЦАХАЛ и самым старшим по возрасту военачальником за всю историю страны.

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Об этом пишет The Times of Israel. Издание отмечает, что приняв бразды правления, Замер пообещал вести израильскую армию к победе.

Церемония вступления в должность прошла без традиционных торжеств, поскольку Замер отказался от парадной формы, красных дорожек и других праздничных мероприятий, подчеркнув, что в условиях войны такое неуместно.

Передача прошла в штабе ЦАХАЛ в Тель-Авиве, где министр обороны Кац присвоил Замеру звание генерал-лейтенанта – высшее в армии обороны Израиля.

Эяль Замир вступил в должность в возрасте 59 лет, что делает его старейшим главой Генштаба в истории Израиля. До него этот статус принадлежал Дану Халуцу и Гади Айзенкоту, завершившим свою службу в 58 лет.

Он также стал только вторым танкистом, возглавившим Генштаб ЦАХАЛа. До него единственным представителем бронетанковых войск в этой должности был Давид (Дадо) Элазар, руководивший армией в 1972–1974 годах.

Назначение Замера произошло через два года после того, как он рассматривался на этот пост. В 2022 году Бени Ганц, занимавший тогда должность министра обороны, избрал председателем Генштаба Герцы Халеви, а Замир ушел в запас.

Эяль Замир родился в семье репатриантов из Йемена и Сирии. Его семья тесно связана с военной службой: старший сын Ори – майор бронетанковых войск, сражается в Газе с первого дня войны, дочь Рони служила в разведке Голани, а младший сын Итай готовится к службе.

При вступлении в должность Замер продемонстрировал скромность и сосредоточенность на боевых задачах. Отказавшись от торжеств, он явился в штаб в полевой форме. Его слова: "время войны – не место для парадов" символизируют новый этап в руководстве ЦАХАЛ в один из самых сложных периодов для Израиля.

"Задача, которую я получаю сегодня, понятна: привести ЦАХАЛ к победе. Я принимаю командование армией, скромно и со смирением. ЦАХАЛ добился впечатляющих успехов на поле боя. Мы выиграли битвы в Газе и Ливане, мы ударили далеко в Йемене и Иране. Мы выиграли битвы в Газе и Ливане, мы ударили далеко в Йемене и Иране. ХАМАС получил тяжелый удар, но его еще не победили. Миссия еще не завершена", – сказал Замер в своей первой речи после вступления в должность.

Обращаясь к семьям заложников, все еще удерживаемых террористическим ХАМАСом в секторе Газа, Замер сказал:

"Ваши близки перед моими глазами. Наша моральная обязанность ясна: вернуть всех домой любым возможным способом и как можно скорее".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль согласился продлить перемирие с ХАМАС на время Рамадана и Песаха. Рамадан продлится до 29 марта, а Песах заканчивается 19 апреля. Во время режима прекращения огня все заложники могут быть освобождены.

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