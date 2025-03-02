Израиль согласился продлить перемирие с ХАМАС на время Рамадана и Песаха

Спустя несколько минут после окончания 42 дней первой фазы прекращения огня в секторе Газа Израиль одобрил предложение США о продлении прекращения огня с ХАМАС на время Рамадана и Песаха. Рамадан, начавшийся вечером 28 февраля, продлится до 29 марта, а Песах заканчивается 19 апреля

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Во время режима прекращения огня все заложники потенциально могут быть освобождены. Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что половина заложников будут освобождены в первый день продленного режима прекращения огня. Остальные заложники будут освобождены по окончании периода, если будет достигнуто постоянное прекращение огня. Также у Нетаньяху отметили, что этот план предложил спецпредставитель США Стив Уиткофф.

При этом в израильском правительстве предупредили, что ХАМАС еще не принял план Уиткоффа. Кроме того, Нетаньяху предупредил, что если палестинская террористическая организация изменит свою позицию, Израиль "немедленно вступит в переговоры по всем деталям".

Однако в заявлении не содержится прямой угрозы возобновления войны. Вместо этого Израиль напомнил общественности и ХАМАС, что первоначальное соглашение позволяет ЦАХАЛ возобновить боевые действия после 1 марта – то есть в любой момент, если переговоры будут признаны неэффективными.

Также премьер-министр утверждает, что ХАМАС неоднократно нарушал соглашение, в то время как Израиль полностью его соблюдает. Израиль не вступал в косвенные переговоры с ХАМАС по второй фазе соглашения. Кроме того, Армия обороны Израиля не начала вывод своих войск из Филадельфийского коридора на границе Газы и Египта несмотря на то, что соглашение требовал от Израиля начать этот процесс после 1 марта.

Напомним, Соединенные Штаты приняли решение об ускорении предоставления Израилю военной помощи. Речь идет о поставках оружия на сумму около 4 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что палестинская террористическая группировка ХАМАС отвергает формулировку Израиля о продлении первой фазы прекращения огня в секторе Газа, срок которой истек 1 марта. Представитель организации Хазем Касем заявил об отсутствии в настоящее время переговоров о второй фазе прекращения огня.

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