В Израиле прогремел взрыв на военном заводе, поднялся огненный 'гриб': момент попал на видео

Ночью 15 августа на оборонном заводе в городе Рамат ха-Шарона, который расположен в Тель-Авивском округе Израиля, прогремел мощный взрыв. В результате ЧП 30-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Очевидцы сообщили о яркой световой вспышке, пишет издание "Вести. Израиль по-русски". Как видно, на опубликованных в сети кадрах, на месте взрыва поднялся настоящий огненный гриб (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На данный момент причины инцидента расследует специальная комиссия, возгорание взято под контроль, угрозы утечки вредных материалов нет, сообщили в Службе пожарной охраны.

Один из очевидцев события по имени Ротем Бинан рассказал, что как раз возвращался домой на велосипеде, когда произошел взрыв. Мужчина даже подумал, что началась бомбежка.

"Я увидел мощную вспышку света. Она осветила небо так, словно солнце взошло. После этого над местом поднялся дымовой гриб", – отметил он.

Другой очевидец, Слава Подложий, во время взрыва курил на балконе.

"Я отошел от окна, подумав, что это ракета. Но никаких сообщений об обстреле не было", – рассказал мужчина.

Напомним, 13 августа Израиль уничтожил ракетные склады в Сирии в районе Дамаска. Это произошло высокоточным ударом с земли. Сильные взрывы продолжались около двух часов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в горном районе к западу от сирийской столицы был уничтожен состав ракетного вооружения Хизболлы. В результате взрывов все содержание склада было уничтожено.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg сообщило, что армия обороны Израиля применяет систему искусственного интеллекта для более быстрого выбора целей при ударах с воздуха. Военные ЦАХАЛа заверяют, что результаты работы ИИ контролируют люди-операторы и именно они, а не машина, утверждают каждую отдельную цель для атаки.

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