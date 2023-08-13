Израиль уничтожил состав ракет в Сирии высокоточным ударом с земли: что известно

Израиль уничтожил ракетные склады в Сирии в районе Дамаска. Это произошло высокоточным ударом с земли. Сильные взрывы продолжались около двух часов. Взрывы прогремели ранним утром воскресения, 13 августа. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в горном районе к западу от сирийской столицы был уничтожен состав ракетного вооружения Хизболлы.

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Заявляется, что цель поразила ракета класса "земля-земля", запущенная сухопутным комплексом. Ранее ракетные удары по целям в Сирии часто наносились с военных самолетов, пишут "Вести".

В результате взрывов все содержание склада было уничтожено. Вероятно, накопление такового количества боеприпасов длилось не один месяц.

Однако государственное сирийское телевидение и официальное информационное агентство SANA не предоставили никаких подробностей о произошедшем, как обычно происходит после подобных атак.

Первая более подробная информация появилась лишь около 8:00 в российском проправительственном издании "Спутник".

Также отмечается, что системы ПВО Сирии пытались отразить ракетную атаку в районе Дамаска, которую провели израильские боевые самолеты.

В результате стало известно о гибели четырех сирийских солдат и ранениях еще четверых военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года Израиль ударил беспилотниками по территории Сирии после ракетной атаки. Поражение было нанесено в ответ на три выпущенные сирийцами ракеты, целями дронов ЦАХАЛ были именно пусковые установки.

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