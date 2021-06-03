В Израиле оппозиция объявила о создании коалиции без Нетаньяху

В Израиле политики заявили президенту Ривлину, которого вскоре должен сменить другой, о договоренности с несколькими партиями по формированию нового коалиционного правительства. Теперь премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который возглавлял правительство более десяти лет, может уйти с должности.

Изменения анонсировал, в частности, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид вечером в среду, 2 июня. Об этом сообщает издание Times of Israel.

"Для меня большая честь сообщить вам, что мне удалось сформировать правительство. Оно будет работать для всех граждан Израиля, сделает все, чтобы объединить израильское общество", – отчитался Лапид лидеру страны.

Так, по условиям достигнутого соглашения, до сентябре 2023 года премьером Израиля будет глава партии "Ха-Иамин ха-Хадаш" Нафтали Беннет. А потом, до ноября 2025 года, его сменит сам Лапид.

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Если же через 12 дней коалиция получит поддержку от Кнессета (парламента), срок пребывания в должности премьера Нетаньяху может завершиться. Хотя между участниками новой коалиции все еще присутствует ряд разногласий. Планируется, что переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие дни.

В то же время один из депутатов "Ха-Иамин ха-Хадаш" накануне вечером заявил, что может проголосовать против нового коалиционного правительства, что, следовательно, поставит под угрозу план Лапида.

Отмечается, что в мае этого года Биньямин Нетаньяху провалил переговоры с депутатами других партий по формированию коалиционного правительства и вернул мандат президенту Ривлину. В этом он обвинил основателя ультраправой партии "Ха-Иамин ха-Хадаш", бывшего министра обороны и IT-миллионера Нафтали Беннета, который отказался вступить с ним в коалицию. Последний недавно поддержал "правительство единства", чем открыл лидеру оппозиции Яиру Лапиду путь к креслу премьер-министра страны.

Политический кризис в Израиле начался еще в 2019 году. С тех пор парламентские выборы в стране проводились четыре раза, но каждый раз Кнессет принимал решение о самороспуске.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня 60-летний Ицхак Герцог стал новым президентом Израиля. За него проголосовали 87 депутатов из 120 в Кнессете. Он сменил на посту 81-летнего Реувена Ривлина, но вступит в должность 9 июля.