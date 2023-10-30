В Израиле назвали количество военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС

За период активных боевых действий в Израиле Армия обороны ЦАХАЛ потеряла 311 своих военнослужащих погибшими. Война против террористической группировки ХАМАС продолжается.

Об этом на брифинге сообщил спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари. По его словам, семьи всех убитых и еще 230 заложников получили соответствующие уведомления.

Также спикер отметил, что наземные операции ЦАХАЛ на севере Газа продолжаются. Военные продвигаются по плану, постепенно расширяя наземную активность и масштабы своих сил в регионе.

Кроме того, по словам Хагари, израильская армия ударила по военным целям и инфраструктуре террористической организации "Хезболла".

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Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Однако днем 29 октября стало известно, что Армия обороны Израиля якобы приостановила наземную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа. Вместо полномасштабного вторжения ЦАХАЛ решил совершить более ограниченные наземные операции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям последовало после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

– 29 октября в сектор Газа прибыла гумпомощь. Конвой из 33 грузовиков назвали самым большим с начала войны между Израилем и ХАМАС. Однако тысячи людей ворвались на склады и вынесли муку и средства гигиены. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии.

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