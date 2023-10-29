Тысячи человек ворвались на склады гумдопомощи в Газе: вынесли муку и средства гигиены

В Сектор Газа 29 октября прибыла гумпомощь. Конвой из 33 грузовиков назвали самым большим с начала войны между Израилем и ХАМАС. Однако гуманитарные работники заявили, что помощь по-прежнему катастрофически не отвечает потребностям, ведь тысячи людей ворвались на склады.

Люди вынесли муку и средства гигиены. Об этом сообщил представитель контрольно-пропускного пункта Рафах Ваэль Или Омар, информирует АР.

"Взломы складов с гуманитарной помощью стали тревожным признаком того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Сектора Газа. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии", – добавил директор агентства ООН по палестинским беженцам в секторе Газа Томас Уайт.

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Толпа ворвалась на четыре объекта. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, на одном складе хранилось 80 тонн продуктов питания.

Между тем, израильские власти заявили, что вскоре разрешат ввозить в Газу больше гуманитарной помощи.

К слову, более 1,4 миллиона человек по всему сектору Газа покинули свои дома. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших среди палестинцев превысило 8000 человек. В основном это женщины и несовершеннолетние.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Ранее глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям последовало после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

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