В Израиле хирурги успешно пришили голову подростку, который пострадал в ДТП: как выглядит мальчик сейчас и что говорят медики. Фото

Израильские хирурги провели сверхсложную операцию, успешно пришив голову подростка, пострадавшего после ДТП. 12-летний Сулейман Хассан из Палестины пережил травму, известную как внутреннее обезглавление.

Видео дня

Об этом сообщает The Times of Israel. В результате ДТП череп парня отделился от верхних позвонков атланто-затылочного сустава.

Подросток ехал на велосипеде, когда его сбила машина. После ДТП мальчика срочно доставили в медицинский центр "Хадасса", где он прошел операцию в травматологическом отделении. По словам врачей, голова мальчика была практически полностью оторвана от шеи.

Доктор Охад Эйнав, руководивший операцией ортопед отметил, что процедура длилась несколько часов и требовала использования новых пластин и фиксаторов для восстановления поврежденной области.

"Нам удалось спасти ребенка благодаря нашим знаниям и инновационным технологиям в операционной", – сказал Эйнав, добавив, что команда "боролась за жизнь мальчика".

Хирурги и его медицинская команда отметили, что вероятность выживания Хасана была всего 50%, и его полное излечение можно считать настоящим чудом.

Операцию провели в июне, однако врачи отложили оглашение результатов на месяц. Недавно Хасана уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

Напомним, что в Украине умерший четырехлетний мальчик спас жизнь трем детям. Его сердце, почки и печень успешно пересадили трем другим детям, уже долгое время ожидавшим трансплантацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!