В Израиле арестовали семерых граждан по подозрению в шпионаже на Иран: большинство – выходцы из бывшего СССР

В течение месяца Израиль арестовал семь граждан своей страны, которых обвинили в шпионаже в пользу Ирана и выполнении сотен заданий по поручению Исламской Республики. Среди них – двое несовершеннолетних и один солдат-дезертир.

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"Это одно из самых серьезных дел, которые мы когда-либо расследовали. Существует реальная вероятность того, что основным обвинением станет оказание помощи врагу в военное время, за что полагается смертная казнь или пожизненное заключение", – заявил Ярон Биньямин, возглавляющий отдел по расследованию преступлений в сфере безопасности при "Лахав-433". Его процитировал The Times of Israel.

Задержаны были Азиз Нисанов, Александр Садыков, Вячеслав Гущин, Евгений Йоффе, Игаль Нисан (выходцы из бывшего СССР, в частности Азербайджана), а также двое подростков 16-17 лет (их имена нельзя публиковать согласно израильскому законодательству).

Все подозреваемые – жители Хайфы и севера. Они выполнили около 600 вражеских миссий за два года, считают следователи.

За свою "работу" шпионы получили сотни тысяч долларов (часть в криптовалюте, а часть наличными, которые им передали российские туристы).

Предполагается, что изначально для шпионской работы был завербован один человек; куратор познакомил его с турецким посредником, назвавшимся "Алхасаном", после чего были завербованы остальные члены сети.

"Они отчаянно нуждались в заданиях, потому что им очень нужны были деньги", – сообщил источник в полиции.

Какую информацию в течение двух лет собирала шпионская сеть

Вероятно, преступники передавали данные о технике "Железного купола", портах и ​​энергетической инфраструктуре, включая электростанцию ​​в Хадере.

Также они фотографировали базы и другие объекты Армии обороны Израиля, включая штаб-квартиру ВС США "Кирья" в Тель-Авиве и авиабазы ​​"Неватим" и "Рамат-Давид".

Некоторые из мест, в разведке которых обвиняются фигуранты, подвергались нападениям с начала 2023 года. К примеру, на "Неватим" было совершено две иранские ракетные атаки, а "Рамат-Давид" стал целью "Хезболлы".

Члены группировки следили за несколькими израильскими гражданами, в том числе за высокопоставленным деятелем служб безопасности, в отношении которого, вероятно, готовилось покушение. Более того, за его детьми также велось наблюдение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в "Хезболле" заявили об атаке дронов на частную резиденцию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Здание, в которое попал беспилотник из Ливана, получило повреждение, но главы израильского правительства и его супруги в доме в момент атаки не было.

– Нетаньяху обвинил в попытке покушения "посланников Ирана" и заявил, что нападающие "допустили горькую ошибку".

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