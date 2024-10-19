Дроны 'Хезболлы' атаковали резиденцию Нетаньяху в Кесарии. Видео

В "Хезболле" заявили об атаке дронов на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Здание, по которому прилетел БпЛА из Ливана, получило повреждение.

Видео дня

Такие сообщения распространило саудовское издание Al-Hadath утром 19 октября. Несколько позже стало известно, что ни самого главы израильского правительства, ни его жены в доме на момент атаки не было, пишет The Times of Israel.

Первые сообщения об атаке дронов на резиденцию Нетаньяху в Кесарии появились в Al-Hadath. По данным издания, на дом израильского премьера летел беспилотник, запущенный из Ливана.

"В публикациях в социальных сетях также утверждается, что пострадавшее во время нападения здание было частью дома Нетаньяху. Сообщений о пострадавших во время нападения не было, и неизвестно, был ли премьер-министр в то время дома", – писали в The Times of Israel.

Чуть позже атаку подтвердили в офисе премьер-министра Израиля. Там также добавили, что Нетаньяху и его супруги Сары не было дома во время нападения, и в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме этого дрона "Хезболла" утром запустила еще два, они летели в направлении Тель-Авива, но были сбиты средствами ПВО.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного командира "Хезболлы". Он отвечал за планирование операций против Израиля.

Также сообщалось, что у террористов "Хезболлы" на юге Ливана нашли российское оружие.