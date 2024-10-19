Нетаньяху заявил, что покушение на него и его жену совершили 'посланники Ирана'

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил "посланников Ирана" в том, что они пытались ликвидировать его вместе с супругой во время атаки БПЛА его здания в Кесарии. Он заявил, что нападающие "допустили горькую ошибку".

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Первый после попытки покушения комментарий по этому поводу Биньямин Нетаньяху сделал в соцсети Facebook. Он подчеркнул: ошибка "иранцев и их партнеров" в том, что нападающим за такие атаки придется заплатить.

"Это не остановит меня и израильское государство от продолжения повстанческой войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на поколение вперед. Я говорю иранцам и их партнерам по оси зла: кто угодно, кто причинит боль гражданам Израиля, заплатит за это большую цену" , – предупредил Нетаньяху.

Также премьер пообещал, что Армия обороны Израиля "достигнет поставленных целей", страна вернет всех заложников из сектора Газа и "обеспечит безопасность нашим гражданам на севере".

"Вместе мы будем бороться. И с Божьей помощью вместе мы победим", – пообещал Нетаньяху.

Нападение на жилье израильскорого премьера могло стать местью ливанских террористов из группировки "Хезболла". Хотя Нетаньяху не назвал нападающих, в Израиле " Хезболлу" считают иранскими прокси-войсками, а террористов группировки – посланниками Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, именно в "Хезболле" заявили об атаке дронов на частную резиденцию премьера Израиля Нетаньяху. Здание, в которое попал беспилотник из Ливана, получило повреждение. Но главы израильского правительства и его супруги в доме на момент атаки не было. Так что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме этого дрона, "Хезболла" в этот день запустила на Израиль еще два, они летели в направлении Тель-Авива, но были сбиты силами и средствами ПВО.

Ранее израильские военные заявили о ликвидации еще одного командира "Хезболла". Он отвечал за планирование операций против Израиля.

Также сообщалось, что у террористов "Хезболлы" на юге Ливана обнаружили российское оружие.