В Израиле арестовали активиста, который угрожал уничтожить палестинскую деревню

В Израиле арестован активист. Мужчина по имени Ариэль Данино угрожал уничтожить палестинскую деревню.

Он должен был предстать перед судом о продлении срока содержания под стражей, однако министр обороны Израиля Йоав Галант издал приказ об административном аресте на четыре месяца, который делает невозможным такое слушание. Об этом сообщает The Times of Israel.

Известно, что Данино – житель форпоста Куми-Ори, расположенный недалеко от Ицхара.

В последнее время мужчина утверждал, что жители палестинской деревни Бейта размещают в интернете "грязные шутки" об израильских заложниках в секторе Газа.

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"Я жду, что услышу их смех после того, как мы разберемся с селом Бейта, скоро! Они будут умолять о смерти, они умолять! В конце концов, мы их убьем. Но только в конце", – писал Данино в соцсети X (бывший Twitter – Ред.).

Интересы активиста представляет организация "Хонену". Там заявили, что полиция арестовала его ночью 28 октября по подозрению в нападении, причинении ущерба имуществу и массовым беспорядкам.

С начала войны Данино руководил разведкомандой и центром волонтеров.

Как сообщал OBOZ.UА, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Ранее глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям последовало после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия пытается усиливать свои атаки в Украине, пока внимание Запада приковано к конфликту Израиля и Палестины. В этой ситуации кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает вернуть Россию инициативу к зиме.

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