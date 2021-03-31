В Италии задержали российского офицера по обвинению в шпионаже: детали скандала

Во вторник, 30 марта, вечером итальянские карабинеры задержали офицера вооруженных сил РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже.

Как пишет la Repubblica, операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

По завершении официальных процедур капитан ВМС был арестован, в то время как "положение иностранного гражданина рассматривается в связи с его дипломатическим статусом".

После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла РФ. Генеральный секретарь МИД Италии (в ранге замминистра) Элизабетта Беллони вызвала посла Сергея Разова по распоряжению руководителя МИД Луиджи Ди Майо.

По итогам встречи было принято решение выслать двух сотрудников российского посольства.

В свою очередь, посольство России в Риме выразило надежду, что произошедшее не скажется на двусторонних отношениях РФ и Италии.

"Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным", – заявили в посольстве журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Болгарии в ходе секретной операции Государственного агентства национальной безопасности и Министерства внутренних дел были задержаны несколько человек, которых заподозрили в шпионаже в пользу России.