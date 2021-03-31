В Італії затримали російського офіцера за звинуваченням у шпигунстві: деталі скандалу

У вівторок, 30 березня, ввечері італійські карабінери затримали офіцера збройних сил РФ, акредитованого при посольстві в Римі, і капітана ВМС Італії за звинуваченням у шпигунстві.

Як пише la Repubblica, операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

Після завершення офіційних процедур капітана ВМС було заарештовано, водночас "стан іноземного громадянина розглядається в зв'язку з його дипломатичним статусом".

Відтак затримання російського військового дипломата МЗС Італії викликало посла РФ. Генеральна секретарка МЗС (у ранзі заступниці міністра) Елізабетта Беллоні викликала посла Сергія Разова за розпорядженням керівника МЗС Луїджі Ді Майо.

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення вислати двох співробітників російського посольства.

Зі свого боку, посольство Росії в Римі висловило надію, що подія не позначиться на двосторонніх відносинах РФ та Італії.

"Підтверджуємо затримання 30 березня в Римі співробітника апарату військового аташе. Обставини події з'ясовуються. Коментувати те, що трапилося, по суті зараз вважаємо недоцільним", – заявили в посольстві журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Болгарії під час секретної операції Державного агентства національної безпеки і Міністерства внутрішніх справ було затримано декілька осіб, яких запідозрили в шпигунстві на користь Росії.