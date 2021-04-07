В Италии вышли на массовые протесты против локдауна, произошли стычки. Видео

Дарья Дурова Мир 00:02, 8.04.2021

В Италии 6 и 7 апреля провели новые протесты против локдауна, в ходе которых произошли стычки с полицией и задержания.

Как пишет masterx.iulm.it, акции представители ресторанного бизнеса, торговли и другие предприниматели провели во многих городах страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самые массовые протесты состоялись в Риме и Милане, а также Турине, Пистойе, Неаполе, Таранто.

Основными лозунгами стали "Свобода", "Мы все нужны", "Мы хотим работать", "Мы не можем больше ждать".

Как передает ansa.it, в Неаполе торговцы устроили ходу с крестами против ограничений, введенных правительством. В Таранто протестующие вышли на улицы в желтых жилетах.

Протестующий с деревянным крестом в Неаполе
masterx.iulm.it

Во Флоренцию прибыли 1280 автобусов с представителями бизнеса на акцию, организованную ассоциацией Assidea. Там люди требовали возобновления работы рынков.

Министр по региональным делам Мариастелла Гельмини отреагировала на акции, сказав, что "открытия будут, особенно с мая, возможно, где-то уже 20 апреля".

Акция в Риме
japantoday.com
japantoday.com
Стычки с полицией
japantoday.com
japantoday.com

На улицы Рима 6 апреля вышли владельцы малого бизнеса и ресторанов. В ходе стычек с полицией было задержано как минимум 7 активистов, несколько полицейских ранено.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с субботы, 3 апреля, в Италии начал действовать трехдневный локдаун для того, чтобы предотвратить всплеск случаев заболевания COVID-19 на католическую Пасху 4 апреля. Регионы отнесли к "красной" зоне и ввели там высокий уровень ограничений.

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Мир

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