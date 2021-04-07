В Італії вийшли на масові протести проти локдауну, відбулися сутички. Відео

В Італії 6 і 7 квітня провели нові протести проти локдауну, під час яких відбулися сутички з поліцією та затримання.

Як пише masterx.iulm.it, акції представники ресторанного бізнесу, торгівлі та інші підприємці провели в багатьох містах країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наймасовіші протести відбулися в Римі та Мілані, а також Турині, Пістойї, Неаполі, Таранто.

Основними гаслами стали "Свобода", "Ми всі потрібні", "Ми хочемо працювати", "Ми не можемо більше чекати".

Як передає ansa.it, у Неаполі торговці влаштували ходу з хрестами проти обмежень, введених урядом. У Таранто протестувальники вийшли на вулиці в жовтих жилетах.

Протестувальник із дерев'яним хрестом у Неаполі masterx.iulm.it

У Флоренцію прибули 1280 автобусів з представниками бізнесу на акцію, організовану асоціацією Assidea. Там люди вимагали відновлення роботи ринків.

Міністерка із регіональних справ Маріастелла Гельміні відреагувала на акції, сказавши, що "відкриття будуть, особливо з травня, можливо, десь уже 20 квітня".

Акція в Римі japantoday.com

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Сутички з поліцією japantoday.com

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На вулиці Риму 6 квітня вийшли власники малого бізнесу і ресторанів. Під час сутичок із поліцією було затримано як мінімум 7 активістів, кілька поліцейських поранено.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, із суботи, 3 квітня, в Італії почав діяти триденний локдаун для того, щоб запобігти сплеску випадків захворювання на COVID-19 на католицький Великдень 4 квітня. Регіони віднесли до "червоної" зони і ввели там високий рівень обмежень.