В Италии вспыхнули масштабные лесные пожары, люди вынуждены покидать дома. Фото и видео

В Италии уже несколько дней горят леса, в частности пожаром охвачены Сардиния и Сицилия. Прошлой ночью жители охваченных огнем регионов были вынуждены ночевать на улице, опасаясь, что огонь доберется до их жилищ.

Как сообщило агентство Ansa, по оценке властей Италии, стихия уже успела уничтожить более 20 000 гектаров плодородной почвы. На помощь в борьбе с лесными пожарами Франция и Германия отправили итальянцам свои спасательные бригады.

Из-за огня, который бушует уже третий день подряд, свои дома вынуждены были покинуть около 1500 жителей Сардинии. C курорта Порто Алабе уехали туристы (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте новость до конца)..

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По данным пожарной службы Италии, около 7500 сотрудников задействованы, в частности, для оказания помощи людям в эвакуации.

Как заявил губернатор региона Кристиан Солинас, огонь нанес непоправимый ущерб и сельскому хозяйству, бизнесу и социальной инфраструктуре, восстанавливать которые будут долгие годы.

Кроме того, полыхает Сицилия. Так, в зеленой зоне муниципалитета Ериче, на северо-западе острова, пожар нанес ущерб, который власти страны уже назвали огромным.

"Пожар бушует на горном хребте Сикане и в Алкамо в провинции Трапани, а также в районе Агридженто. Возобновился пожар в Валь Пескара, спасатели на этом участке пытаются взять огонь под контроль уже второй день", – написало агентство.

О человеческих жертвах не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный лесной пожар в штате Орегон (США) попал на кадры спутника NASA. Огонь невероятно быстро распространяется по лесам и болотам.