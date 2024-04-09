В Италии произошел взрыв на ГЭС: погибли работники станции

В Италии на гидроэлектростанции, расположенной на озере Сувиана в 70 км от города Болонья, произошел взрыв. Известно о гибели четырех человек, по состоянию на 22:00 (по Киеву) пропавшими без вести считались еще четверо.

Издание LaPresse со ссылкой на источники в префектуре заявило, что случился взрыв турбины, находящейся на ремонте. На странице в Twitter (X) пожарная служба Италии сообщила, что в поисково-спасательной операции задействовано более 60 ее сотрудников.

По данным BBC News, ЧП произошло на 30 м ниже поверхности озера. Марко Масинара, мэр соседнего города Камуньяно, назвал аварию серьезной и сообщил, что у спасателей возникли проблемы с доступом к месту инцидента.

Турбина взорвалась на восьмом этаже под землей. Этаж ниже из-за этого затопило.

Некоторые работники ГЭС оказались заблокированными в ловушке, некоторые получили серьезные ожоги. Чтобы оперативно госпитализировать потерпевших, использовали вертолеты.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони написала в Twitter (X), что "с тревогой" следит за новостями о взрыве. Она передала слова поддержки пострадавшим и поблагодарила спасательные службы.

Гидроэлектростанция принадлежит итальянскому энергетическому гиганту Enel Green Power. Компания заявила, что плотина в результате взрыва не пострадала, но ГЭС остановило производство.

Как писал OBOZ.UA, в феврале в Италии на автомагистрали A22 между выездами на Реджоло (Реджо-Эмилия) и Карпи (Модена) произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей. Вследствие ДТП три человека погибли, еще десятки пострадали.

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