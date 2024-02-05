В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть погибшие и пострадавшие. Фото

В Италии в понедельник утром, 5 февраля, произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей. Вследствие ДТП пострадали десятки людей, еще три человека погибло.

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Об этом сообщает ansa. Авария произошла на автомагистрали A22 между выездами на Реджоло (Реджо-Эмилия) и Карпи (Модена).

Отмечается, что три человека погибли в результате столкновения 100 автомобилей.

В результате одного столкновения погибли два автомобилиста, а вследствие другого водитель грузовика. Кроме того, пострадали около 25 человек, двое из них получили серьезные травмы.

Напомним, в среду, 31 января, в Польше на автомагистрали А4 в селе Миротин, что вблизи Переворска, произошло ДТП, которое могло иметь трагические последствия. Украинский автобус, в котором находились 50 пассажиров, врезался в заднюю часть грузовика.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 января в Польше произошло еще одно ДТП с украинцами. Автобус, перевозивший 26 человек, потерял управление, врезался в дерево и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие, трое человек были госпитализированы.

А 16 января в Польше неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое ДТП с участием граждан Украины. В результате столкновения двух автомобилей погибла 4-летняя украинка, которая вместе с мамой сбежала от войны. Кроме ребенка, погиб 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка.

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