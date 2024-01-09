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В Италии отозвали разрешение на проведение пропагандистской выставки о Мариуполе: заявление МИД и все детали громкого скандала

Марина Погорилко
Мир
1 минута
705
В Италии отозвали разрешение на проведение пропагандистской выставки о Мариуполе: заявление МИД и все детали громкого скандала

Мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки об оккупированном Мариуполе. Украина призвала и другие города мира не предоставлять площадки для подобных российских провокаций.

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Об этом сообщил в Facebook представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Он выразил благодарность городским властям и украинцам в Италии, которые не позволили ввести в заблуждение итальянское общество.

В Италии отозвали разрешение на проведение пропагандистской выставки о Мариуполе: заявление МИД и все детали громкого скандала

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