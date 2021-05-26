В Италии обвинили Россию в шпионаже и киберугрозах

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Россия вмешивается в дела Италии, что создает угрозу кибербезопасности для его страны.

Об этом глава правительства заявил по итогам саммита Европейского Союза в Брюсселе (Бельгия), передает il Fatto Quotidiano.

"Нам нужно усиливаться, особенно в том, что касается кибербезопасности. Уровень вмешательства (со стороны России – Ред.) вызывает тревогу. Речь идет, как мы недавно могли убедиться, о шпионаже, а также о действиях через интернет", – заявил Драги.

Он отметил, что с Россией можно сделать многое, в первую очередь, полное выполнение Минских договоренностей по прекращению огня на Донбассе.

Также лидеры стран ЕС обсудили политику в отношении РФ и поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по этой теме ко встрече в июне.

Напомним, что лидеры стран Евросоюза собрались на специальный саммит в Брюсселе. Темой для обсуждения стали в частности противозаконные и провокационные шаги России.

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