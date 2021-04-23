Путин подписал указ об ответе недружественным государствам

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает ответные меры на "недружественные" действия других стран.

Соответствующий документ обнародован на сайте Кремля 23 апреля. Согласно ему, российское правительство должно определить перечень таких государств.

Указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств" предусматривает:

ограничение заключение дипломатическими и консульскими учреждениями трудовых договоров с физическими лицами на территории России;

правительство РФ будет определять количество физлиц, которые находятся на территории страны и с которыми будут заключены договоры;

договоры, заключенные до вступления в силу указа, если количество физлиц превышает определенное правительством, прекращаются;

первый и третий пункты не распространяются на граждан "недружественных стран", которые прибывают в качестве сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, а также представительств госорганов или госучреждений таких государств.

Правительству РФ поручено:

определить перечень недружественных государств;

определить количество физических лиц, которые находятся в России и с которыми могут быть заключены договоры;

вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия (на недружественные государства).

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, из США решили выслать 10 российских дипломатов. Также были введены санкции, которые затронули юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму (полный список – здесь). Кроме того, президент Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за угрозы нацбезопасности.

В свою очередь Россия объявила персонами нон-грата 10 сотрудников американского посольства в Москве и анонсировала дальнейшие ответные шаги.