В Италии из-за мощных ливней реки вышли из берегов, дороги затопило. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Несколько мостов закрыты для движения

Северная часть Италии пострадала от непогоды. По территории страны прошлись сильные ливни, град и порывы ветра.

Об этом пишут местные издания IL METEO и 3BMETEO. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов, что привело к перекрытию некоторых дорог в Ольджате (регион Лацио). Несколько мостов через реку Лура также закрыты для движения транспорта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Реки вышли из берегов, что привело к перекрытию некоторых дорог
Видео дня

Почти все пути вокруг озера Комо у подножия Альп перекрыты из-за оползней. Некоторые районы провинции Комо находятся в крайне критических условиях.

Водитель грузовика, который оказался в месте схода оползня, к счастью, не пострадал

Вода унесла несколько машин. Водитель грузовика, который оказался в месте схода оползня, к счастью, не пострадал.

Почти все пути вокруг озера Комо перекрыты из-за оползней

Местным жителям рекомендуется использовать машину только в случае крайней необходимости.

По территории Италии прошлись сильные ливни и град

Тем временем тонны мусора, грязи и поваленных дерев выливаются в озеро Ларио, перекрывая циркуляцию воды.

Порывами ветра сносило крыши домов

Всего за три дня выпало 300 мм осадков. Синоптики предупреждают, что погода может еще больше ухудшиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ливневые дожди на западе Грузии вызвали увеличение уровня воды в реках, спровоцировав оползни, разрушение дорог и мостов. В населенных пунктах затопило дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья.

В Турции проливные дожди стали причиной мощного наводнения в северо-восточных провинциях Риза и Артвин на черноморском побережье страны.