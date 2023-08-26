В Италии автобус с украинцами столкнулся с грузовиком: есть тяжелые пострадавшие. Фото

В Италии поздно вечером на трассе Латисана – Сан-Джорджо-ди-Ногаро произошло столкновение автобуса, в котором ехали украинские туристы, с грузовиком, перевозившем овощи и фрукты. В результате удара четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Как сообщило итальянское издание Today, они были экстренно госпитализированы в ближайшие больницы. Еще десять пассажиров получили ушибы, но их жизни ничего не угрожает.

Среди пострадавших – семь человек дети и подростки. На месте аварии до утра работали спасатели, которые извлекали людей, в том числе и водителя, из транспортного средства.

Участок трассы был оцеплен. Кроме спасателей на место прибыли полицейские и медики всех ближайших больниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии микроавтобус с украинцами упал с моста в результате того, что водитель банально заснул. Четверо человек погибли, среди них и дети.

А в апреле на одной из польских трасс автобус, перевозивший украинских граждан, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате происшествия несколько человек получили ранения.

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