Бус с украинцами попал в ДТП в Австрии, погибли взрослые и двое детей. Фото

В Австрии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились украинцы. В результате аварии четверо людей погибли.

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Двое взрослых и младенец погибли на месте ДТП, а второй ребенок умер от тяжелых травм в больнице. Об этом сообщает Polskie Radio (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время движения водитель микроавтобуса заснул, в результате чего машина перевернулась и вылетела с дороги. На месте аварии погибли три человека, в том числе младенец. Второго ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже он скончался от полученных травм.

Двое погибших взрослых это бабушка и дедушка ребенка. По предварительной информации, в автомобиле находились четверо взрослых и трое несовершеннолетних.

По информации издания RMF24, водитель выжил после аварии. Он сам признался, что заснул во время движения и потерял управление транспортным средством. По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Польши Павела Яблонского, микроавтобус был на польских номерах. Также он уточнил, что все пассажиры в автобусе были гражданами Украины.

"Наши консульские службы были в контакте с австрийской полицией с самого утра. Как только было установлено, что жертвы были гражданами Украины, мы немедленно передали эту информацию украинскому посольству", – заявил Яблонский.

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