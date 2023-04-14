В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: опрокинулся и взлетел в кювет. Фото

В окрестностях населенного пункта Эльжбечин, расположенного в Свентокшисском воеводстве, произошло дорожно-транспортное происшествие – автобус, перевозивший украинских граждан, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате происшествия несколько человек получили ранения.

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Об этом сообщает издание inpoland.net.pl. Инцидент произошел 13 апреля. В результате аварии пострадали 4 украинцев.

По данным полиции, предположительно, водитель автобуса пытался избежать столкновения с косулями, которые выбежали на дорогу. В связи с этим, водитель резко повернул направо, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на обочине.

По информации, предоставленной официальными источниками, в момент аварии в автобусе находилось 14 человек, включая 12 пассажиров и 2 водителя. Четверо из них получили легкие травмы: трое женщин и 15-летний подросток были доставлены в местную больницу в городе Буско-Здруй для оказания медицинской помощи.

Известно, что автобус, который попал в аварию, следовал из Украины в город Познань. Внутри транспортного средства находились только украинские граждане. После происшествия все пассажиры были эвакуированы и временно остались на соседней заправке в ожидании прибытия заменяющего автобуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе села Маяки Одесской области, возле молдавско-украинской границы, 13 апреля произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту Одесса – Кишинев. Пострадал по меньшей мере один человек – водитель транспортного средства.

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