В Италии нашли "братскую могилу" неандертальцев. Фото и видео

В Италии близ Рима археологи нашли останки девятерых неандертальцев, которые считаются предками людей. Кроме того, рядом с ними были обнаружены кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и крупного вымершего рогатого скота.

Об уникальном открытии сообщила пресс-служба Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии. Ученые совершили его в Гротта-Гваттари – доисторических пещерах, обнаруженных более 80 лет назад примерно в 100 метрах от побережья Тирренского моря в Сан-Феличе-Чирчео в регионе Лацио.

По оценке ученых, восемь неандертальцев жили примерно 50-68 тыс. лет назад, а один, самый древний, – 100-90 тыс. лет назад. Ранее в этих же пещерах были найдены скелеты еще двоих неандертальцев.

"Во время этих раскопок мы нашли много людей, открытие, которое позволит нам пролить важный свет на историю населения Италии. Неандерталец – это основной этап эволюции человека, он представляет вершину вида и является основателем первого человеческого общества, о котором мы можем говорить", – заметил антрополог Мауро Рубини.

Ученый уточнил, что почти все найденные останки принадлежали взрослым людям. Лишь один человек умер в молодом возрасте.

Со своей стороны профессор доисторической археологии Марио Ролфо отметил, что детальное изучение места, где были найдены неандертальцы, позволит понять климатические изменения, которые произошли 60-120 тыс. лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время раскопок близ столицы Греции Афин археологи нашли древние парные статуи женщин, датированные IV веком до нашей эры. По словам историков, они похожи на мраморное надгробие.