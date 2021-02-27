В Помпеи нашли древнюю колесницу с эротическим декором. Фото

Во время раскопок в древнеримском городе Помпеи археологи обнаружили сохранившуюся колесницу с эротическим декором.

Ее нашли на вилле в Чивита Джулиана. Вероятно, она предназначалась для празднеств культа Цереры и Венеры. Об этом пишет издание ANSA.

Как стало известно, необычная колесница выкрашена в красный цвет и украшена декоративными элементами эротического характера.

Отмечается, что также находка могла предназначаться для аристократических свадебных церемоний.

По словам руководителя раскопок Массимо Осанна, раньше ничего подобного в Италии не видели. Эксперт заявил, что это можно сравнить только с серией экипажей, найденных 15 лет назад в гробнице во Фракии.

Напомним, ранее среди руин древнеримского города Помпеи археологи обнаружили термополий – древний трактир или бар, где подавали горячую еду и вино с пряностями. Это нечто похожее на современные точки фастфуда, где продают еду на вынос.

На одной из стен домов в руинах Помпеев нашли изображение полуобнаженной греческой принцессы, чувственно обнимающей лебедя. Акварельная фреска сохранила цвет и детали, несмотря на то, что она была скрыты слоем пепла почти две тысячи лет.

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