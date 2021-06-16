Археологи нашли в захоронении времен викингов остатки вышитой одежды. Фото

Археологи в Норвегии обнаружили богатое женское захоронение эпохи викингов. В нем оказалась редкая шерстяная ткань с вышивкой.

Как пишет Norwegian SciTech News, фрагменты вышитой ткани найдены на большой трехлепестковой броши. Также в могиле было несколько сотен миниатюрных жемчужин. Исследователи предполагают, что жемчугом была расшита одежда женщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По мнению археологов, текстиль представляет главную ценность. Они обнаружили шесть кусков шерстяной ткани и два льняной, отличных по качеству, структуре и внешнему виду.

Это указывает на богатство погребенной, учитывая дороговизну таких нарядов в эпоху викингов. Предположительно, женщина была одета в платье, под которым находилась рубашка из льна или тонкой шерсти. А на ее плечах, скорее всего, находилась накидка с вышитыми декоративными элементами.

"Находка вышитых тканей эпохи викингов настолько необычна, что почти не веришь, что это правда", – сказала археолог Рут Ирен Эйен.

По ее словам, обычно исследователи счастливы, если найдут кусок ткани размером один на один сантиметр. В данном же случае имеются остатки ткани размером почти 11 см.

Специалисты смогли установить, что некоторые нити образца имеют другую пигментацию. Они надеются получить дополнительную информацию при помощи изотопного анализа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее археологи обнаружили в Турции статую женщины, которой 1800 лет.