В Испании задержали хакеров с флагами СССР и антифа: осуществляли кибератаки на партнеров Украины

В Испании правоохранители задержали трех хакеров, которые, вероятно, стоят за кибератаками на государственные учреждения Испании и стран НАТО. Они принадлежат к группировке, поддерживающей российское вторжение в Украину.

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Речь идет о хакерской группе NoName057(16), которая возникла после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и с тех пор является одним из самых активных. Об этом сообщили RTVE и El Confidencial, ссылаясь на Гражданскую гвардию Испании.

Целью деятельности этой группировки, как сами они говорят, является "пропорциональный ответ на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов". Хакеры в большинстве своем осуществляют DDoS-атаки на веб-страницы государственных и частных учреждений, критическую инфраструктуру и основные службы в тех странах, которые помогают Украине.

Двух фигурантов дела задержали в Уэльве и Севилье на юге Испании, а третьего арестовали на Балеарских островах.

В их домах провели обыски. На видео Гражданской гвардии видно, что в квартире одного из фигурантов висят три флага: "Антифашистского действия Андалусии", зелено-бело-зеленый флаг с красной звездой левых сторонников независимости Андалусии и флаг Советского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки планируется усилить защиту энергосистем мира от кибератак. В этом вопросе Вашингтон сотрудничает с другими странами G7 (Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

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