'Это проблема всего мира': США планируют усилить защиту энергосистем от кибератак

В Соединенных Штатах Америки планируется усилить защиту энергосистем мира от кибератак. В этом вопросе Вашингтон сотрудничает с другими странами G7 (Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

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Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает "Укринформ". Он отметил, что это проблема для всего мира, поэтому лидеры стран "Большой семерки" на саммите в Италии обязались принять необходимые меры для усиления кибербезопасности "глобальной цепи поставок ключевых технологий".

Она включает технологии управления и эксплуатации систем электро-, нефте- и газоснабжения. G7 будет работать над созданием коллективной базы кибербезопасности для операционных технологий как для производителей, так и для операторов.

По словам чиновника, энергетические системы по всему миру постоянно становятся целями кибератак и уязвимы к сбоям. "В процессе интеграции новых цифровых технологий экологически чистой энергии мы должны обеспечить их кибербезопасность, чтобы предотвратить разрушения или перебои в работе сервисов", – сказал Салливан.

В США над этим будет непосредственно работать Совет Белого дома по устойчивости цепей поставок. Она будет сосредоточена на направлениях, имеющих важное значение для экономической и национальной безопасности Штатов. К этому процессу также привлекут Министерство энергетики США и Национальная лаборатория Айдахо, обладающие огромным опытом в защите технологий.

Отметим, что проблема энергетической безопасности долгое время является предметом беспокойства США и других стран G7. В частности, есть угрозы хакерских атак на предприятия и энергетические узлы со стороны России, Ирана, Северной Кореи, а также кибергруппы из других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуроры Международного уголовного суда расследуют как вероятные военные преступления кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения. Это теоретически может привести к выдаче ордеров на арест обвиняемых.

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