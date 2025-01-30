В Испании произошел мощный взрыв на заводе концерна Rheinmetall, производящего боеприпасы для Украины: есть пострадавшие

В испанском городе Мурсия на предприятии Rheinmetall Expal Munitions, занимающемся производством боеприпасов и взрывчатых веществ, произошел 30 января мощный взрыв. В результате инцидента пострадали шесть работников.

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Как отмечают местные массмедиа, инцидент произошел в районе Хавали-Вьехо, где есть лес. Из-за взрыва произошли сразу два пожара – на складе предприятия и в лесу.

Известно, что пострадали шесть мужчин от 30 до 52 лет, пятеро из них были госпитализированы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии из-за "многочисленных ожогов, черепно-мозговых травм и отравления дымом".

Взрыв произошел на складе предприятия, там площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Еще две тысячи кв. метров – площадь охваченного пламенем леса, который начинается сразу за оградой предприятия.

Оба пожара были быстро ликвидированы силами пожарных расчетов Мурсии, сотрудников национальной полиции и испанской экологической службы.

Причины взрыва неизвестны, испанские власти заявили о расследовании инцидента. В Rheinmetall произошедшее никак не прокомментировали.

Как отмечают массмедиа Испании, аналогичная авария на этом заводе произошла в январе 2024 года. Но тогда только два человека получили незначительные ожоги.

Напомним, что концерн Rheinmetall является одним из самых крупных производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Компания известна благодаря танкам Leopard, БМП Mader, ББРМ Wiesel и другой военной технике.

Из-за тесного и плодотворного сотрудничества предприятия с Украиной, на главу Rheinmetall россияне попытались совершить покушение.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском штате Аляска на своей домашней авиабазе "Эйлсон" разбился самолет F-35A. Он упал на взлетно-посадочную полосу и взорвался. Пилот выжил – ему удалось катапультироваться. Видео этого инцидента можно посмотреть здесь.

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